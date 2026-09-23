Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha espresso parole durissime nei confronti delle recenti decisioni prese dal Giudice Sportivo, mettendo a confronto la sanzione comminata alla Juventus con quella inflitta alla Fiorentina.

L'attacco sulle sanzioni allo Stadium

Pedullà ha prima analizzato quanto accaduto in casa bianconera, contestando la logica delle sanzioni pecuniarie alle società: "Il magico mondo del calcio italiano, il paese dei balocchi, o delle banane, ti fa capire la differenza che c'è ogni volta nel prendere decisioni. C'era il dovere di capire chi allo Stadium si fosse girato, ad identificarli ci sarebbe voluto dieci minuti: stamani il Giudice Sportivo doveva presentare una lista di 3 o 4mila nomi, quelli che si sono girati in maniera obbrobriosa. Non ha senso paragonare ai cori sull'Heysel, su Scirea… bisogna mettere un punto, mentre il Giudice Sportivo ha dato 10mila euro di multa".

Il giornalista ha poi rincarato la dose sulla responsabilità dei club: "Spiegatemi, cosa c'entra? Tre euro di multa per ogni persona che si è girata, e qual è il senso? Cosa hai risolto? Hai penalizzato una società che non poteva controllare se Tizio o Caio si sarebbe girato di schiena. Questa non è giustizia sportiva, questa viene dal paese dei balocchi: la società ha preso le distanze, che senso ha multare?".

Il confronto con la sanzione alla Fiorentina

L'analisi si è fatta ancora più accesa quando Pedullà ha paragonato la sanzione della Juventus a quella ricevuta dal club viola: "Ma arriviamo alle cose che mi fanno andare fuori di testa: 10mila euro di multa alla Juventus, mentre la Fiorentina prende una multa assurda da 11mila euro, quindi una cosa più grave, per i tifosi che hanno fatto cori contro i tifosi avversari e per aver fatto iniziare in ritardo il secondo tempo".

In chiusura, il giornalista ha rimarcato l'incoerenza dei metri di giudizio utilizzati: "Ma qual è il sistema delle multe? Qual è il termine di paragone? A Firenze è successo qualcosa di più grave? La Juventus ha dovuto assistere e prendere atto, e poi ha preso le distanze con un comunicato molto chiaro e umano".