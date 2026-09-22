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Il Giudice Sportivo ha inflitto alla Juventus un’ammenda di 10mila euro per il comportamento tenuto da un ristretto gruppo di tifosi prima della partita contro l’Atalanta. Durante il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola, alcuni sostenitori avevano voltato le spalle al campo, intonando cori per Scirea, Fortunato e l’Avvocato Agnelli.

Nel comunicato si legge: «Ammenda di 10mila euro alla società Juventus per non avere, un numero esiguo in percentuale dei sostenitori assiepati nel settore Tribuna Sud primo anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla Figc».

La sanzione è stata attenuata grazie alla tempestiva condanna dell’accaduto da parte della Juventus e alla dissociazione manifestata dal resto degli spettatori presenti allo stadio. Il Giudice Sportivo ha comunque definito «deprecabile» il comportamento dei tifosi coinvolti.