Le severe decisioni del Giudice Sportivo dopo il Napoli: sanzioni per Paratici e Fiorentina. Il motivo dei provvedimenti
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Il Giudice Sportivo ha reso note le deliberazioni disciplinari relative all'ultimo turno di campionato, con diversi provvedimenti che colpiscono direttamente la Fiorentina in seguito alla sfida casalinga contro il Napoli.
Sanzione per Paratici
Il provvedimento individuale di maggior rilievo interessa il dirigente viola Fabio Paratici. Per lui è scattata un'ammenda pari a 5.000 euro. Secondo il referto, la sanzione è stata comminata a causa delle reiterate proteste rivolte al direttore di gara all'interno della zona spogliatoi nel corso dell'intervallo.
Ammende per la società
Doppia sanzione economica invece per la società gigliata, per un importo complessivo di 11.000 euro:
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Ritardo: 6.000 euro di multa per aver causato l'inizio del secondo tempo con un ritardo ingiustificato di circa cinque minuti.
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Cori dei sostenitori: 5.000 euro di ammenda a causa dei cori beceri indirizzati dal pubblico di fede viola verso la tifoseria ospite.
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