Riccardo Galli commenta la sosta Nazionale e tutti gli aspetti sui quali dovrà lavorare Vanoli in queste settimane.
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Riccardo Galli è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ecco le sue dichiarazioni:
Per Vanoli e per alcuni giocatori questa sosta sarà preziosa per prendere le misure e trovare un equilibrio. Il mister non conosce così bene la rosa, ci sono molti giocatori che deve imparare a studiare. Questo è un gruppo che va bene per Vanoli, perché lui può adeguarsi a questi calciatori. Pedro, oltre ad essere un titolare, farà belle cose. Ciò che abbiamo visto con Venezia e Napoli ci ha dato una scarica di adrenalina e fiducia che mancavano da tempo. Il mister sta rendendo a Firenze l'entusiasmo che era sparito con l'inizio del campionato. Quella di Mastantuono è stata un'operazione che ha portato un campione in rosa e lui la sta vivendo al massimo, si sta godendo il momento sfruttando l'amore che Firenze gli ha dato fin da subito.
Poi si è espresso sul mercato:
Secondo me, qualche operazione che è rimasta in sospeso alla fine dello scorso mercato, si concluderà nel migliore dei modi durante la finestra di Geannio: in questo caso mi riferisco a Torreira o Thorstvedt. Quando il primo era vicino al ritorno, penso fosse perché la Fiorentina aveva delle proposte su Fagioli.
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