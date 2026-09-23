Radu Dragusin si sta lasciando alle spalle un avvio difficile. Arrivato alla Fiorentina dopo il lungo recupero dall’infortunio al crociato, il difensore era finito sotto accusa nelle prime tre sconfitte contro Roma, Frosinone e Torino. Con il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, però, le sue prestazioni sono migliorate: contro il Pisa ha partecipato all’azione del gol di Pellegrino, mentre con il Napoli ha avuto la meglio nel duello con Hojlund.

Il rumeno sta diventando un punto di riferimento della difesa viola e la sua intesa con Ranieri cresce. È anche il giocatore di movimento più utilizzato, con 582 minuti disputati. La Fiorentina lo ha preso dal Tottenham in prestito per 1,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 17,5 milioni al raggiungimento della 22ª presenza e il 10% su una futura rivendita.

Dragusin attribuisce la crescita della squadra all’energia portata da Vanoli, che chiede intensità e sacrificio per i compagni. Il difensore, però, guarda già ai margini di miglioramento personali. Alla ripresa del campionato a Genova, la Fiorentina cercherà di confermare i progressi mostrati nelle ultime partite. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.