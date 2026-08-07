La rivoluzione a centrocampo può essere totale: Fagioli potrebbe diventare la prima vera grande cessione del calciomercato estivo della Fiorentina

Nicolò Schira
Udinese Calcio v Parma Calcio 1913 - Serie A

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Il futuro di Nicolò Fagioli potrebbe diventare uno dei temi più caldi delle ultime settimane di mercato. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, continua ad attirare l’interesse di diversi club, soprattutto dall’estero.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club viola potrebbe prendere in considerazione una cessione qualora dovesse arrivare un’offerta intorno ai 30 milioni di euro.

In particolare, alcuni club di Premier League avrebbero già chiesto informazioni sul classe 2001, senza però presentare, almeno per il momento, offerte ufficiali.

Schira Fagioli

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