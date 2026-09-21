Sergio Carpanesi si è spento a 90 anni. Era l'ultimo testimone in vita del primo storico scudetto della Fiorentina del 1955/56
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Si è spento all'età di 90 anni Sergio Carpanesi, l'ultimo degli eroi della Fiorentina che nel 1955/56 conquistò il primo storico scudetto della sua storia. Ex centrocampista grintoso ed elegante, Carpanesi rappresentava il legame ultimo e indissolubile con quell'epica squadra guidata da Fulvio Bernardini.
Carpanesi aveva intrapreso una lunga e apprezzata carriera da allenatore, ma il suo nome resterà per sempre scolpito nella memoria collettiva legato a quella leggendaria squadra di cui era il più giovane.
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