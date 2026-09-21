Intervenuto a Rtv38, l'ex direttore sportivo Pino Vitale ha detto la sua su come la Fiorentina arriva alla pausa per le nazionali: "Da tutte le parti vedo tanta euforia su questa Fiorentina. Secondo me la squadra ha giocatori di grande talento, ma bisogna dare tempo all'allenatore. Ha vinto contro Venezia e Pisa mentre ieri ha disputato una buona partita, ma nulla più, con il Napoli alle prese con una rosa piena di infortuni.

C'è troppa euforia, dobbiamo aspettare il prossimo ciclo di partite per dare giudizi. Dalle prossime quattro partite potremo capire meglio quali potranno essere i reali obiettivi della squadra. Beto? L'ho visto anche nell'Everton, fisicamente è troppo grosso, qualche chilo di meno non gli farebbe male. Ma il dualismo aperto con Pellegrino rischia di non giovare a nessuno dei due".