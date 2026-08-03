E' giusto mettere in discussione il migliore della scorsa stagione? Le valutazioni di mercato e una convivenza difficile (per ora) con Oulai

Simone Bargellini
Viery Fiorentina

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Una semplice riflessione a due settimane dall'inizio della stagione viola, niente di più. In un mercato, quello della Fiorentina, ad oggi decisamente superiore alle aspettative, mi rimane una piccola perplessità. Appena accennata, in attesa di capirne gli sviluppi. E non mi riferisco all'attesa per gli esterni d'attacco (me li aspettavo prima, ma credo che Paratici non si attarderà molto) quanto alla questione Fagioli.

Il migliore della scorsa stagione

Sarà che ho un debole per il centrocampista classe 2001 e per i suoi lanci, che pochi altri in Italia sanno fare con la stessa qualità. Ma al di là dei gusti personali, penso sia oggettivo il fatto che Fagioli sia stato il migliore della Fiorentina (o comunque tra i migliori) nella seconda parte della scorsa stagione. Nel momento più difficile, quando il tracollo sembrava verticale, lui - messo "al centro del villaggio" vanoliano - si è preso la squadra sulle spalle con la sua qualità, già nota, e con una personalità che in passato era invece difettata. Per questo credevo che la Fiorentina ripartisse fortemente da lui.
Fagioli Fiorentina

Di nuovo in discussione

E invece queste settimane stanno dicendo altro: Fagioli sembra essere tornato in discussione, declassato a riserva dall'arrivo di Oulai o forse destinato alla cessione. Ecco, tra le due potrei capire la motivazione legata al mercato, del resto dopo tante spese importanti sarebbe comprensibile dover sacrificare un "big", seppur a malincuore. Ma se invece Fagioli dovesse restare, penso avrebbe pochissimo senso relegarlo a "uno dei tanti", rischiando di interrompere quel percorso di crescita (e di autostima) che lo aveva fatto imporre (finalmente) come uno degli interpreti migliori del campionato. E questo al di là del valore di Oulai che ha già fatto intravedere di essere un giocatore molto forte.

Incompatibili... o no?

E' una riflessione forse prematura, me ne rendo conto, perchè la stagione ufficiale deve ancora iniziare e magari, prestissimo, vedremo una Fiorentina con Oulai e Fagioli insieme. Io me lo auguro. Per inciso, non è vero che i due siano incompatibili (anche perchè Oulai fa anche tanto lavoro di contrasto e recupero palla) e di centrocampi "leggeri" - e che funzionano - ce ne sono anche senza dover tornare al trio Aquilani-Pizarro-Borja. Un esempio? Il Como che è arrivato quarto con Da Cunha e Perrone in mediana e 4 giocatori offensivi. Certo, ci vuole il contesto tattico giusto e forse, Grosso ci sta lavorando per proporre presto qualcosa del genere. Nell'ultima intervista non ha escluso l'ipotesi di vedere insieme Fagioli e Oulai, il resto lo dirà il tempo. Ed il mercato.

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