Una semplice riflessione a due settimane dall'inizio della stagione viola, niente di più. In un mercato, quello della Fiorentina, ad oggi decisamente superiore alle aspettative, mi rimane una piccola perplessità. Appena accennata, in attesa di capirne gli sviluppi. E non mi riferisco all'attesa per gli esterni d'attacco (me li aspettavo prima, ma credo che Paratici non si attarderà molto) quanto alla questione Fagioli.

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Sarà che ho un debole per il centrocampista classe 2001 e per i suoi lanci, che pochi altri in Italia sanno fare con la stessa qualità. Ma al di là dei gusti personali, penso sia oggettivo il fatto che Fagioli sia stato. Nel momento più difficile, quando il tracollo sembrava verticale, lui - messo "al centro del villaggio" vanoliano - si è preso la squadra sulle spalle con la sua qualità, già nota, e con una personalità che in passato era invece difettata. Per questoE invece queste settimane stanno dicendo altro:, declassato a riserva dall'arrivo di Oulai o. Ecco, tra le due, del resto dopo tante spese importanti sarebbe comprensibile dover sacrificare un "big", seppur a malincuore. Ma se invece Fagioli dovesse restare, penso avrebbe, rischiando di interrompere quel percorso di crescita (e di autostima) che lo aveva fatto imporre (finalmente) come uno degli interpreti migliori del campionato. E questoche ha già fatto intravedere di essere un giocatore molto forte.E' una riflessione forse prematura, me ne rendo conto, perchè la stagione ufficiale deve ancora iniziare e magari, prestissimo, vedremo una Fiorentina. Io me lo auguro. Per inciso,(anche perchè Oulai fa anche tanto lavoro di contrasto e recupero palla) e di centrocampi "leggeri" - e che funzionano - ce ne sono anche senza dover tornare al trio Aquilani-Pizarro-Borja. Un esempio? Il Como che è arrivato quarto cone 4 giocatori offensivi. Certo, ci vuole il contesto tattico giusto e forse, Grosso ci sta lavorando per proporre presto qualcosa del genere.non ha escluso l'ipotesi di vedere insieme Fagioli e Oulai,