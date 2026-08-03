Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore viola Michele Serena ha commentato il mercato della Fiorentina e le prospettive della squadra di Fabio Grosso, soffermandosi sul lavoro della dirigenza, sui nuovi acquisti e sui temi più caldi dell’estate viola.

“Si vede già l’impronta di Paratici”

Serena ha evidenziato come il mercato porti chiaramente la firma del nuovo direttore sportivo:

Si vede la mano del direttore. È arrivato nella scorsa stagione, ma questa è la prima estate in cui può mettere davvero in pratica le sue idee insieme all’allenatore. Sono arrivati giocatori che conosce bene, come Dragusin, e profili molto interessanti come Atta, che ha disputato un grande campionato. Sono giovani, ma hanno già maturato esperienze importanti e sono calciatori pronti.

“La proprietà continua a investire”

Nonostante la deludente stagione passata, Serena ha sottolineato la volontà della società di guardare avanti:

La proprietà della Fiorentina ha sempre dimostrato di essere forte e, da quando è arrivata, ha investito tanto per costruire una squadra competitiva. L’anno scorso è stato difficile da spiegare, ma oggi la volontà è quella di mettersi definitivamente alle spalle quella stagione e proseguire nel percorso di crescita iniziato diversi anni fa.

“Jimenez è un grande jolly”

Tra i reparti maggiormente rivoluzionati c’è quello delle corsie esterne. Serena promuove in particolare il nuovo acquisto viola:

Jimenez è un grande jolly, può giocare sia alto che basso, a destra e a sinistra. È un giocatore molto utile per un allenatore. João Mário ormai lo conosciamo, ha già maturato esperienza nel campionato italiano. Credo che qualcosa possa arrivare ancora anche sulla corsia sinistra, ma sono tutti profili funzionali e molto duttili.

Un pensiero anche su Dodo:

Mi dispiace per Dodo, perché è un giocatore che mi piace molto e le sue qualità le conosciamo tutti.

Il futuro di Kean

Inevitabile anche un passaggio sul caso Moise Kean, al centro delle voci di mercato:

È una situazione delicata. Io ho indossato con orgoglio la maglia della Fiorentina e so cosa rappresenta. Se il ragazzo resterà sarà una buona notizia per tutti: per lui, per la squadra e per la società. Oltre questo non mi sento di aggiungere altro.

“Grosso? Ha il profilo giusto”

Infine Serena ha espresso piena fiducia nel nuovo allenatore viola:

I numeri parlano per lui. La cosa più importante è che lui e Paratici si conoscono da tanti anni e hanno già lavorato insieme. C’è sintonia, si stimano e condividono idee e modo di lavorare. Questo è un aspetto fondamentale.

L’ex difensore ha concluso elogiando anche il percorso di crescita dell’allenatore:

Ha fatto esperienze importanti, anche all’estero, che hanno arricchito il suo bagaglio. È un allenatore giovane, ma ha già vinto diversi campionati e ha dimostrato di avere qualità. È un profilo molto interessante, oltre che un bravo ragazzo e una brava persona. Poi, come sempre, sarà il campo a dare le risposte.