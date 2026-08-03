Il punto di Fabrizio Romano sull'attaccante del Parma: "La Juve lo vorrebbe in prestito. Per Fiorentina c'è un incastro con Kean"
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Nel suo ultimo intervento sul suo canale youtube, Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione relativa a Mateo Pellegrino, attaccante classe 2001 del Parma. Viene confermato il forte interesse della Fiorentina, ma anche della Juventus in un gioco ad incastri che riguarda anche il futuro di Moise Kean. Queste le parole di Romano:
Sulla Fiorentina
La Fiorentina è interessata, è molto attenta. La Fiorentina ha parlato con l'agente del giocatore Pablo Sabbag che ha un ottimo rapporto con Paratici, i due hanno fatto tante operazioni insieme anche in passato alla Juventus, il rapporto è molto buono e Pellegrino è un'opzione. Vedremo cosa accadrà anche con Kean, ma Pellegrino va tenuto assolutamente d'occhio nei prossimi giorni per questi possibili incastri.
Sulla Juve
Il Parma si aspetta movimenti per Pellegrino nei prossimi giorni. La Juve ha manifestato un interesse per una formula del prestito, mentre il Parma vorrebbe un titolo definitivo o almeno un prestito con obbligo, c'è distanza.
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