Veniamo subito al dunque, senza usare troppe perifrasi: Kean e Fagioli sono in uscita. Non vuol dire che senza se e senza ma usciranno, ma che c'è movimento attorno a loro sul mercato e che la Fiorentina, con loro come con qualunque altro componente della rosa, non si mette di traverso ma ascolta e valuta quel che arriva sulla scrivania. Per quanto riguarda Kean, l'interesse del Como e in particolare del suo tecnico Cesc Fabregas è ormai cosa nota, mentre su Fagioli la questione è meno rumorosa, senza però perdere di contorno. In attesa di un'offerta soddisfacente da parte dei lariani, Moise gestisce le sue condizioni e batte un colpo col Real Madrid, proprio su assist di Fagioli, incassando i complimenti di Josè Mourinho.

Spalletti spariglia tutto?

Se può bastare Kolo Muani? Secondo me i direttori sono così conoscitori di calcio da aver capito che serve una punta fisica da area di rigore quando le partite non si riescono a sbloccare e il tuo destino è in mano al campo. Servono centimetri, fisico, un profilo che si sbatta in area: robe che ci mancano.

C'è però un altro allenatore di grande spessore che, con le sue parole, può indirizzare il corso del mercato:. Tra Fiorentina e Juventus si è consumato in queste ore, escluso dalla tournée bianconera in vista del passaggio in viola, ma all'indomani dell'ultima amichevole, vinta venerdì col Nizza per 2-0, il tecnico di Certaldo ha lanciato un segnale che è passato un po' inosservato.

Vi viene in mente qualcuno? Se avete pensato a Mateo Pellegrino, beh, non siete gli unici. Magari Spalletti non si riferisce a lui in maniera specifica, ma l'identikit è quello. Il colosso del Parma, 6 reti di testa nell'ultima stagione, è un fattore in certe situazioni, ma si dà il caso che la Fiorentina lo abbia bloccato proprio come possibile sostituto di Kean, con formula e cifre sostanzialmente concordate e apertura da parte del giocatore. E la Juve, nel frattempo, si è mossa su Zirkzee, un cigno di 193 cm, certamente alto, ma non proprio uno che "si sbatte in area". Ecco allora che, tergiversando troppo col Como per la cessione di Kean, il rischio può essere quello di perdere il vantaggio acquisito per il suo eventuale erede.

Le formazioni iniziali

Il fatto che il Como sia interessato a Kean non vuol dire però che il Como prenderà Kean: non possiamo esserne certi finché non avremo notizie circa la riuscita di questa trattativa. La clausola da 62 milioni è scaduta a metà luglio, e quindinon l'indicato: l'indiziato. Non è detto... -in una finestra di mercato fin qui faraonica. E c'è un dettaglio che non si può non notare. Dal Gubbio al Real Madrid, Grosso ha sempre schierato quella che, al netto delle indisponibilità, si potrebbe considerareEccole una per una:

vs GUBBIO: De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Mandragora, Ndour, Atta; Fortini, Piccoli, Gudmundsson.

vs QPR: De Gea; Dodò, Dragusin, Viery, Brescianini; Ndour, Oulai, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson.

vs WATFORD: De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Ndour, Fagioli, Mandragora; Atta, Gudmundsson; Piccoli.

vs REAL MADRID: De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Oulai, Mandragora; Atta, Gudmundsson; Piccoli.

Sempre titolari De Gea, Dragusin, Ndour, Atta e Gudmundsson, mentre Viery si sta ambientando, Jimenez è arrivato dopo e ha sofferto un'influenza, Oulai è arrivato appena in tempo per uno spezzone con il Gubbio; da terzino sinistro è stato adattato Brescianini in attesa di Valdepenas, che ha debuttato proprio nel secondo tempo contro il suo Real. Conosciamo bene, infine, la necessità di recuperare Kean al 100%, che sia per schierarlo al centro dell'attacco in stagione o per presentarlo al massimo alla sua acquirente.

E Fagioli?

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