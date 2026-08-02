Toh, chi si rivede... Alla ripresa degli allenamenti martedì al Viola Park ci sarà anche l'unico viola reduce dal Mondiale 2026, Marin Pongracic. Il difensore, che nella rassegna nordamericana ha giocato da titolare tre delle quattro partite della Croazia, si aggregherà al gruppo dopo aver svolto le visite e i canonici test medici. E soprattutto, dopo essersi goduto un po' di relax al termine di una stagione lunga e dispendiosa.

Al ritorno però non troverà un tappeto rosso steso apposta per lui ma anzi, una coppia difensiva che lavora insieme da settimane e prova a collaudarsi. Sì, perché da tre settimane Fabio Grosso sta insistendo su Radu Dragusin e Viery, provando movimenti, meccanismi, cercando di sfruttare al massimo e fondere le caratteristiche dei giocatori arrivati nei primissimi giorni di mercato da Tottenham e Gremio. E proprio questa "fretta" di Paratici nell'acquistare difensori rischia di essere un campanello d'allarme per il croato, uno dei (numerosi) responsabili della sciagurata ultima stagione viola.

Nonostante la cessione di Comuzzo al Torino, in rosa c'è sempre Luca Ranieri, ex capitano ma giocatore sempre pronto (da Italiano in poi) a ritagliarsi spazio e minuti con la sua classica "garra". Che ieri ha fatto coppia in mezzo con Dragusin contro il Real Madrid, e che si candida a restare come alter ego del brasiliano. Sul centrale di destra l'investimento (da 2 milioni di prestito e 20 di riscatto) per il rumeno dà la netta sensazione che Pongracic parta dietro nelle gerarchie.

Senza coppe europee lo spazio rischia così di assottigliarsi per l'ex Lecce e Borussia Dortmund, che adesso dovrà iniziare letteralmente da capo: preparazione e voglia di lottare per un posto tra gli undici titolari. La stagione per lui inizia in salita, ma la decisione di mandare in prestito Comuzzo indica che nei piani viola (almeno per ora) c'è.