Si riaccende improvvisamente la pista che porta Joao Mario alla Fiorentina: contatti con la Juventus e il calciatore
La Fiorentina è pronta ad accelerare per Joao Mario. Dopo giorni di contatti e una trattativa che sembrava essersi raffreddata, arrivano importanti novità sul fronte dell’esterno portoghese della Juventus.
Joao Mario ha già raggiunto un accordo totale con la Fiorentina per un contratto fino al 2031, strutturato con una formula 1+4.
A questo punto resta da definire l’intesa tra i due club. La società viola è infatti pronta a chiudere l’operazione con la Juventus sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per un’operazione dal valore complessivo di circa 12 milioni di euro.
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