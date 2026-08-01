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OULAI - Azzanna con ferocia chiunque passi dalle sue parti. Motore inesauribile in mezzo al campo, mostra già una condizione atletica molto vicina a quella ottimale. È leggermente innamorato del pallone, ma con un pitbull come lui la difesa può stare più tranquilla.

PICCOLI - Il suo nome è rimasto nel cesto dei flop per 40' abbondanti. Poi firma il terzo gol del suo più che ottimo ritiro estivo con l'ennesimo bello scatto in profondità. Segnale a Grosso, alla dirigenza, alla piazza. Piccoli si vuol giocare le sue carte, e prima di lasciarlo partire a cuor leggero forse è meglio pensarci due volte.

KEAN - "Bravo Roberto, ma la punta titolare sono ancora io". Gli bastano una manciata di minuti per mettere in rete il pallone del 2 a 2. E con lui in campo anche una difesa come quella del Real resta costantemente in apprensione. Moise c'è.

FAGIOLI - Idem come sopra. Entra e confeziona subito un piccolo pezzo di bravura: l'assist al bacio per il capoccione di Kean. Poi la solita maestria nel gestire le operazioni in mezzo al campo. E portargli via il pallone è impresa titanica.

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