David Guetta, direttore del Pentasport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, per parlare di Fiorentina

Tommaso Ormini
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VIDEO VN - Paratici assiste al riscaldamento da bordo campo

David Guetta, direttore del Pentasport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sull'amichevole con il Real Madrid

Kean non è mai stato un grande allenatore di tifosi e giornalisti, ma a 35 milioni non lo darei mai via, anzi lo terrei. Atta non l'ho visto molto in forma, ma normale con i carichi di lavoro sulle gambe. Avere lui e Oulai insieme a Fagioli vuol dire avere un centrocampo molto qualitativo. Gudmundsson? Dai segnali del corpo ha capito che deve darsi un regolata, anche se è evidente che mancano gli esterni. Mastantuono? Faccio fatica a pensarlo con i tre centrocampisti di qualità, però è sicuramente uno valido.
Guetta Fiorentina

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