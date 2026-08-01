Fabio Grosso, tecnico della Fiorentina, ha parlato alla stampa al termine dell'amichevole con il Real Madrid
VN - Un grande pareggio, anche contro il Real B. Fiorentina con più consapevolezza
Fabio Grosso, tecnico della Fiorentina, ha parlato alla stampa al termine dell'amichevole con il Real Madrid. Ecco le sue parole riprese da Radio Bruno:
Contento di quello che ho visto oggi. Ho provato a dare continuità ai ragazzi in campo, ho messo nelle posizione più consone i ragazzi, poi ovviamente sappiamo che alcune cose devono essere fatti, adesso ci riposiamo due giorni. Oulai o Fagioli? No, non è così. Oulai ha preso una botta, sennò li avrei messi insieme. Tanti ragazzi sono arrivati da poco, va trovato equilibrio. Mastantuono? Sono felice dei ragazzi che ho, il Real ha una squadra molto forte.
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