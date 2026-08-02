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«Giocare nella Fiorentina sarebbe un sogno per me. Ho solo bisogno di una possibilità». Era il luglio del 2020 e Kevin Diks, intervistato da Federico Targetti per Violanews mentre si trovava in prestito all’Aarhus, continuava a guardare verso Firenze. Il terzino olandese apparteneva ancora al club viola e sperava che la porta del Franchi potesse riaprirsi.

Quella possibilità, però, non sarebbe mai arrivata. Un anno dopo avrebbe lasciato definitivamente la Fiorentina per il Copenaghen, iniziando proprio lì la parte migliore della propria carriera. Oggi Diks gioca in Bundesliga, veste la maglia dell’Indonesia ed è diventato ciò che a Firenze si era intravisto soltanto sulla carta: un difensore completo, duttile e affidabile. Per il nuovo episodio di “Meteore Viola” andiamo a ripercorrere la sua storia ed a scoprire che fine ha fatto oggi.

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