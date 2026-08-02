Considerazioni dopo la partita contro il Real Madrid: come sistemare attacco e centrocampo?
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Kean o un jolly?Le partite d’agosto, le amichevoli, sono come i fuochi d’artificio: tanta luce e poi di molto fumo. Però un pareggio con il Real Madrid di Josè Maurinho fa comunque un certo effetto. Specie se si recuperano due gol. E’ vero che ai blancos mancavano molti titolari, dei campioni più titolati, ma la Fiorentina, o meglio, il prototipo di squadra che Fabio Grosso sta progettando ha compiuto una piccola impresa. Soprattutto ha posto al centro del mercato l’argomento attaccanti. Moise Kean va tenuto o no? Potenzialmente Kean è uno dei migliori in assoluto. Purtroppo il suo rendimento intermittente e la sua quotazione lo rendono un serio candidato alla partenza.
Poi Roberto Piccoli. Lui è un attaccante classico. Quando può giocare guardando la porta e viene servito sulla sua corsa diventa pericoloso. Il buon senso e l’economia del calcio indurrebbero alla cessione di Kean e la riconferma di Piccoli. Bisogna capire però quali sono le opportunità di come poter sostituire Kean. Si parla di Pellegrino e di altri. Paratici deve pescare il jolly.
Chi a centrocampo?L’altro elemento che viene fuori dalla partita di Klagenfurt è che Fagioli e l’ivoriano Oulai possono giocare insieme. Il primo è un fantasista, il secondo è un regista. Oulai ha da imparare molto ma ha entusiasmo e voglia per crescere. Certo, questa soluzione imporrebbe l’esclusione di Gudmundsson e la conseguente cessione dell’islandese. E visto quanto Gudmundsson ha fatto finora potrebbe non essere un gran sacrificio.
Un reparto con Fagioli e Oulai richiede il supporto di giocatori di forza e contrasto. Un centrocampo meglio assortito potrebbe proteggere meglio la difesa che in questo momento sembra piuttosto a rischio. Viery e Dragusin sono due centrali. Jimenez e Valdepenas possono agire sull’esterno. La difesa viola deve, però, imparare i movimenti e le dinamiche di copertura. Attività che nelle varie ultime gestioni tecniche non è mai stata messa a punto. E la difesa è la pietra angolare su cui si basa tutto. Insomma qualcosa si comincia a vedere, speriamo che non siano solo fuochi d’artificio…
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