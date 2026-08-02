Prosegue senza sosta il lavoro della dirigenza della Fiorentina per sistemare il reparto degli esterni offensivi, al momento uno dei ruoli più scoperti della rosa gigliata. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, l'ultimo profilo accostato ai viola è stato quello di Jaden Philogene, ala inglese classe 2002 di proprietà dell'Ipswich Town. Si tratta di un nome interessante con una valutazione attorno ai venti milioni di euro, che è stato però prontamente smentito in via informale dalla stessa società gigliata.

Le alternative sul tavolo

Mentre si attendono gli sviluppi della complessa vicenda legata a Franco Mastantuono, la caccia all'esterno offensivo continua su più fronti. Restano infatti monitorati con attenzione i profili di Bakayoko e Lang, nomi sempre presenti nella lista dei desideri di mercato.

L'ipotesi ritorno per Solomon: la strategia sul prezzo

Sullo sfondo rimane caldissima la pista che porta al ritorno di Manor Solomon. L'esterno ha vissuto un pre-campionato importante con il Tottenham (fornendo anche un assist contro il Chelsea), ma il suo futuro sarà lontano dagli Spurs, questa volta a titolo definitivo. Il giocatore ha già rifiutato l'ipotesi di scendere in Championship con il West Ham e la sua intenzione è quella di attendere il più possibile la Fiorentina.

Dal canto suo, il club di Commisso gioca sul fattore tempo per far abbassare le pretese degli inglesi. I viola vantavano un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro: la strategia ora è quella di prendere tempo per cercare di dimezzare la spesa e chiudere l'operazione a cifre più contenute.