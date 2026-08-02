Ore decisive in casa Fiorentina per il grande sogno di mercato: Franco Mastantuono. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, l'attesa prosegue ma la dirigenza viola spera di ricevere una risposta positiva dal talento argentino già nelle prossime ore. Il club di Commisso ha ormai mosso tutti i passi possibili e la palla è passata definitivamente in mano al giocatore fin da venerdì pomeriggio.

L'idea di sbarcare in Italia affascina il classe 2007, anche se la sua priorità iniziale sarebbe stata il ritorno al River Plate (testimoniato anche da un recente post nostalgico pubblicato su Instagram). Tuttavia, l'ipotesi di un ritorno in patria è stata subito scartata dal Real Madrid, intenzionato a testare il ragazzo nel calcio europeo.

La corsia preferenziale e il ruolo di Paratici

Ed è proprio qui che si inserisce la Fiorentina. L'opzione gigliata è quella che le Merengues prendono maggiormente in considerazione, spinta anche dai solidi rapporti costruiti nel tempo da Fabio Paratici. Nonostante la folta concorrenza europea, che vede Fulham e Benfica tra le rivali più accreditate, in Italia la Fiorentina si trova in larghissimo vantaggio su Milan, Roma, Juventus e Napoli. Per il Real Madrid è fondamentale trovare un club che garantisca a Mastantuono un minutaggio elevato: se altrove rischierebbe di trovare meno spazio, a Firenze il talento di Azul diventerebbe subito una pedina titolare nello scacchiere di Grosso.

La formula dell'operazione

Non appena arriverà l'ok definitivo da parte del calciatore e del suo entourage, Fiorentina e Real Madrid formalizzeranno l'accordo senza intoppi (sulla scia dei gesti d'intesa già visti nell'affare Valdepenas). La formula ipotizzata è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro, con l'inserimento di un'eventuale opzione di recompra a favore dei Blancos. Adesso non resta che attendere il definitivo "sì" dell'argentino.