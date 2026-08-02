VN - Resoconto del ritiro: le idee di Grosso e quello che manca

La nuova settimana potrebbe finalmente portare al termine di una telenovela del mercato estivo viola. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tutte le strade portano all'arrivo di Kristian Thorstvedt, atteso in Italia nelle prossime ore dopo aver terminato le vacanze post-Mondiale.

Una volta rientrato, il centrocampista norvegese incontrerà la dirigenza del Sassuolo per ribadire in modo chiaro la propria volontà: iniziare un'altra avventura nella sua carriera.

Il gradimento viola, la contropartita e l'uscita di Sohm

Il gradimento del classe '99 per la destinazione Firenze è ormai un fatto noto e consolidato. Dal canto suo, il Sassuolo resta fermo sulla propria intenzione di inserire nell'operazione una contropartita gradita, con il nome di Brescianini in primis. Dopo qualche giorno di stallo, la settimana in arrivo si preannuncia dunque decisiva per trovare la quadra definitiva tra i due club.

L'eventuale arrivo del norvegese sarà agevolato da un'operazione in uscita nel reparto mediano: a fargli spazio sarà Simon Sohm, ormai fuori dal progetto tattico di mister Fabio Grosso e sempre più vicino a vestire la maglia del Venezia.