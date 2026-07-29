Kristian Thorstvedt tornerà tra pochi giorni dalle vacanze delle quali ha goduto dopo la partecipazione ai Mondiali 2026 con la Norvegia: il Sassuolo sa che il contratto in scadenza nel 2027 non sarà rinnovato, per cui non è illogico aspettarsi una cessione del centrocampista, di cui parlano oggi in edicola La Nazione e il Corriere dello Sport.

Thorstvedt per Brescianini?

Secondo il CorSport, la Fiorentina cercherà di convincere i neroverdi a mollare la presa: c’è la volontà di chiudere l’operazione a titolo definitivo puntando sull’inserimento di una contropartita tecnica. "Su tutti l’indiziato principale è Brescianini, sempre che al giocatore piaccia l’idea di vestire la maglia neroverde. Di certo a Thorstvedt piacerebbe indossare quella viola. E allora le parti proveranno ad intensificare i contatti nell’ottica di raggiungere l’intesa finale".

E Fabbian?

La Nazione aggiunge che anche Fabbian è in uscita e la Lazio attende, ma l'affare non è possibile alle condizioni del club di Lotito, ovvero prestito secco.