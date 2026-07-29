Fortini è nel mirino del Torino, che potrebbe imbastire una seconda operazione con la Fiorentina dopo quella per Comuzzo

Redazione VN
Allenamento Fiorentina

VIDEO VN - Fiorentina e l'allenamento "alla Sousa": la spiegazione di Grosso

Per un Comuzzo che è andato, c'è un Fortini che lo potrebbe presto seguire. Certo, la forbice è ampia, ma La Nazione scrive oggi che dopo l'amichevole col Watford in programma stasera la Fiorentina avrà altri colloqui con il Torino, interessato all'esterno ex Juve Stabia.

Le cifre per Fortini

La Fiorentina chiede 10 milioni bonus compresi e il 50% sulla rivendita, mentre il Torino è fermo sulla propria offerta di 5. Serviranno altri colloqui per sbloccare l'affare.
BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK PARTITA AMICHEVOLE FIORENTINA VS GUBBIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti