VIDEO VN - Fiorentina e l'allenamento "alla Sousa": la spiegazione di Grosso

Per un Comuzzo che è andato, c'è un Fortini che lo potrebbe presto seguire. Certo, la forbice è ampia, ma La Nazione scrive oggi che dopo l'amichevole col Watford in programma stasera la Fiorentina avrà altri colloqui con il Torino, interessato all'esterno ex Juve Stabia.

Le cifre per Fortini

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La Fiorentina chiede 10 milioni bonus compresi e il 50% sulla rivendita, mentre il Torino è fermo sulla propria offerta di 5. Serviranno altri colloqui per sbloccare l'affare.