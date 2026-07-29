Fortini è nel mirino del Torino, che potrebbe imbastire una seconda operazione con la Fiorentina dopo quella per Comuzzo
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Per un Comuzzo che è andato, c'è un Fortini che lo potrebbe presto seguire. Certo, la forbice è ampia, ma La Nazione scrive oggi che dopo l'amichevole col Watford in programma stasera la Fiorentina avrà altri colloqui con il Torino, interessato all'esterno ex Juve Stabia.
Le cifre per FortiniLa Fiorentina chiede 10 milioni bonus compresi e il 50% sulla rivendita, mentre il Torino è fermo sulla propria offerta di 5. Serviranno altri colloqui per sbloccare l'affare.
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