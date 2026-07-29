Da Alajbegovic a Bakayoko: la Fiorentina cerca esterni d'attacco per completare la rosa a disposizione del tecnico Fabio Grosso
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Il Corriere dello Sport traccia il quadro relativo al mercato della Fiorentina sugli esterni d'attacco, dopo aver parlato più diffusamente del sogno Mastantuono:
In questo momento la Fiorentina sa di doversi necessariamente impegnare su altri fronti. Come, per esempio, su quello relativo a Alajbegovic, che costa caro, o su quello relativo a Koleosho, che continua a piacere ma per il quale il Burnley non si è ancora pronunciato. In questo caso la società viola può contare sulla preferenza del calciatore, che però ha un contratto fino al 2029 e non farà pressione sui Clarets per andarsene. Cancellieri della Lazio, invece, resta un’occasione a buon prezzo. Infine Bakayoko, che dovrà essere valutato dal Lipsia così come Lang dal Napoli.
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