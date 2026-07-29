Franco Mastantuono è il grande sogno viola, ma quanti ostacoli: ne parla oggi il Corriere dello Sport
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Il Corriere dello Sport in edicola oggi si concentra su Franco Mastantuono, sogno della Fiorentina che il quotidiano definisce "destinato a rimanere tale per troppi motivi".
Mastantuono molto difficileIl Real Madrid non ha ancora preso una decisione sul futuro del talento argentino classe 2007 per via della spesa sostenuta due anni fa per acquistarlo dal River Plate, 45 milioni di euro. La decisione di prestarlo attrae così tanti club che la Fiorentina si trova in svantaggio per motivi economici e di prestigio. I buoni uffici di Paratici tengono in piedi quello che comunque, si legge, rimane un sogno.
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