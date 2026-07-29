Franco Mastantuono è il grande sogno viola, ma quanti ostacoli: ne parla oggi il Corriere dello Sport

Redazione VN
Allenamento Fiorentina

VIDEO VN - Fiorentina e l'allenamento "alla Sousa": la spiegazione di Grosso

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si concentra su Franco Mastantuono, sogno della Fiorentina che il quotidiano definisce "destinato a rimanere tale per troppi motivi".

Mastantuono molto difficile

Il Real Madrid non ha ancora preso una decisione sul futuro del talento argentino classe 2007 per via della spesa sostenuta due anni fa per acquistarlo dal River Plate, 45 milioni di euro. La decisione di prestarlo attrae così tanti club che la Fiorentina si trova in svantaggio per motivi economici e di prestigio. I buoni uffici di Paratici tengono in piedi quello che comunque, si legge, rimane un sogno.
Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti