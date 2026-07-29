Il Venezia guarda in casa della Fiorentina per rinforzarsi in vista della prossima stagione, che la vedrà come neopromossa in Serie A. Il club lagunare tratta due calciatori gigliati: il primo è Matias Moreno, centrale argentino ad un passo dal passaggio nel capoluogo veneto. Le due società, infatti, stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento del difensore, l'anno scorso autore di una buona stagione con la maglia del Levante: l'affare dovrebbe chiudersi definitivamente in giornata sulla base di 5,5 milioni di euro, contratto fino al 2030 e il 50% della rivendita alla Fiorentina.

Sohm

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Il secondo obiettivo degli arancioneroverdi è rappresentato da, centrocampista rientrato a Firenze dopo il prestito al Bologna. In questo caso la trattativa è impostata su un prestito con diritto di riscatto, anche se resta da capire, poi, il gradimento del calciatore svizzero riguardo all'ipotesi di un suo trasferimento al Venezia: si attende che Sohm dica il proprio sì.