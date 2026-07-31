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La Fiorentina non molla la presa per Kristian Thorstvedt. Nonostante la trattativa stia vivendo una fisiologica fase di stallo legata alle dinamiche di mercato, il centrocampista norvegese classe 1999 rimane un profilo apprezzatissimo dalla dirigenza gigliata per rinforzare la mediana di mister Grosso.

Come riporta il Corriere dello Sport, dal canto suo il calciatore ha già ribadito a più riprese la volontà di lasciare il Sassuolo e ha espresso un gradimento totale nei confronti della destinazione Firenze.

La chiave Brescianini e la posizione di Paratici

Per sbloccare l'operazione, il club emiliano avrebbe aperto alla possibilità di inserire una contropartita tecnica. Il nome cerchiato in rosso dalla dirigenza neroverde è quello di Marco Brescianini: il centrocampista non è considerato incedibile da Fabio Paratici, il che rende l'ipotesi di uno scambio decisamente concreta.

Per trovare la fumata bianca definitiva potrebbe rendersi necessario un piccolo conguaglio economico in favore del Sassuolo, ma l'asse Firenze-Sassuolo si scalda: Thorstvedt spinge per vestire la maglia viola.