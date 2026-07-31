VIDEO - Kean, che gol in allenamento: il colpo di tacco è una meraviglia

Tra le tante piste seguite dalla dirigenza gigliata, ci sono due operazioni già molto ben avviate che vedono i dirigenti della Fiorentina vigili e in prima linea: Joao Mario e Kristian Thorstvedt. Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, i due affari viaggiano su binari differenti ma ben definiti.

Joao Mario a un passo, il rebus a centrocampo per Thorstvedt

Per il portoghese la strada sembra del tutto spianata e non dovrebbe servire molto tempo per arrivare alla fumata bianca. Discorso diverso invece per il centrocampista norvegese del Sassuolo: per il suo arrivo c'è prima bisogno di liberare spazio in mediana.

I pezzi del puzzle da incastrare nei prossimi giorni non mancano: Sohm è indirizzato verso il Venezia, Fabbian continua a piacere alla Lazio, mentre Brescianini potrebbe essere la chiave con il Sassuolo, potendo fare il percorso inverso proprio per abbassare le pretese economiche per Thorstvedt.

Movimenti dirigenziali tra Teddington e l'Austria

Intanto si registrano spostamenti importanti anche all'interno dei quadri dirigenziali. Roberto Goretti ha lasciato il ritiro di Teddington, mentre Fabio Paratici è atteso domani in Austria per seguire da vicino il big match estivo contro il Real Madrid. Un incrocio dal sapore speciale dove non è escluso che si possa tornare a parlare anche di mercato con i Blancos.