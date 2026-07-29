Sembrava una delle operazioni più vicine alla chiusura, ma nelle ultime ore la trattativa tra Fiorentina e Juventus per Joao Mario ha subito un’improvvisa frenata. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, lo stallo sarebbe legato a un cambio di strategia da parte del club bianconero.

Fino alla scorsa settimana, infatti, l’ipotesi più concreta prevedeva un prestito oneroso, tra 1 e 2 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni. Una formula che avrebbe consentito alla Juventus di evitare una minusvalenza.

Adesso, però, i bianconeri avrebbero cambiato idea. L’obiettivo della Juventus sarebbe quello di cedere il giocatore a titolo definitivo, incassando subito l’intera cifra piuttosto che dilazionarla attraverso un’operazione in prestito con riscatto. Una scelta legata principalmente a esigenze di cassa, che ha inevitabilmente raffreddato i contatti con la Fiorentina.

Al momento, il club viola resta l’unica società ad aver manifestato un interesse concreto per Joao Mario. Non risultano infatti nuovi pretendenti sul terzino portoghese, motivo per cui non è escluso che la Juventus possa rivedere nuovamente la propria posizione nelle prossime settimane.