Balbo passa allo Sturm Graz e saluta la Fiorentina dopo la stagione che lo ha visto esordire in prima squadra
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"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Balbo all' S.K. Sturm Graz".
Balbo allo Sturm GrazIl calciatore venezuelano, promosso dalla Primavera nella scorsa stagione da Paolo Vanoli, si trasferisce in Austria per un milione e mezzo più il 50% sulla futura rivendita.
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