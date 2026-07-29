Operazione in chiusura sull'asse Firenze-Venezia. Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, si è sbloccato definitivamente il futuro di Matias Moreno: il difensore argentino è pronto a vestire la maglia arancioneroverde.

Dopo l'accelerata delle scorse ore, la trattativa ha subito la fumata bianca decisiva. Fiorentina e Venezia hanno infatti definito ogni dettaglio con il giocatore e tra i due club, portando a termine l'operazione.

Per il centrale difensivo è pronto un contratto quadriennale. Un movimento in uscita importante per la società di viola, che permette al classe 2003 di trovare spazio e continuità.

.@VeneziaFC_IT, è fatta per Matias Moreno della Fiorentina — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 29, 2026