Proseguono le manovre di mercato che coinvolgono la Fiorentina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Venezia avrebbe messo nel mirino non soltanto Matias Moreno, ma anche Simon Sohm.

Il difensore argentino classe 2003, reduce dall'esperienza al Levante in Liga dove ha collezionato 28 presenze nella scorsa stagione, sarebbe uno dei profili seguiti dal club lagunare per rinforzare il reparto arretrato.

Non solo Moreno però: il Venezia avrebbe mostrato interesse anche per Simon Sohm. Il centrocampista svizzero, arrivato alla Fiorentina dal Parma nell'estate scorsa, ha raccolto 21 presenze e un gol con la maglia viola prima di trasferirsi in prestito al Bologna nel gennaio scorso, dove ha disputato 16 partite.

Le due situazioni, però, non sarebbero le uniche da monitorare in uscita. La Gazzetta dello Sport sposta infatti l'attenzione anche sulla Lazio, con il club biancoceleste che starebbe valutando diversi profili per il centrocampo.

Tra i nomi osservati ci sarebbero anche alcuni giocatori della rosa viola come Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, entrambi al centro delle riflessioni della dirigenza laziale in vista delle prossime mosse di mercato.