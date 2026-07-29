Svolta decisiva per la difesa della Fiorentina. Come riportato da Radio Bruno, si è sbloccata definitivamente la trattativa per Victor Valdepenas: il giovane difensore classe 2006 è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in maglia viola.

L'operazione ha subito l'accelerata definitiva grazie al tanto atteso via libera arrivato direttamente da José Mourinho. Un segnale inequivocabile era già giunto nell'ultima amichevole del Real Madrid (vinta 4-1 contro il Leganés), dove il centrale spagnolo era rimasto totalmente fuori dai convocati, chiaro sintomo di un addio ormai imminente.

Il programma: stasera in città, poi visite e ritiro

Il conto alla rovescia è già partito. Valdepenas si metterà in viaggio per l'Italia nelle prossime ore e l'arrivo a Firenze è previsto già per questa sera. Nella giornata di domani il giocatore sosterrà le visite mediche di rito prima di porre la firma sul contratto che lo legherà alla società della famiglia Commisso.

Subito dopo l'iter burocratico e le firme, il classe 2006 volerà in Austria per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro estivo, dove ritroverà da avversario subito il suo passato nell'amichevole in programma proprio contro il Real Madrid.

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