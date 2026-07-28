La Repubblica fa il punto sul mercato della difesa: Joao Mario vicino alla Fiorentina, mentre è atteso anche l'arrivo di Valdepenas

Redazione VN
de gea

VIDEO VN - Filippi su De Gea: “Allenarlo uno stimolo. Ve lo racconto”

Non soltanto la cessione di Pietro Comuzzo. Secondo La Repubblica, la Fiorentina continua a muoversi con decisione anche sul fronte entrate per completare il reparto difensivo.

Il quotidiano riferisce che Joao Mario, laterale della Juventus, sarebbe vicino al trasferimento in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

A lui dovrebbe aggiungersi anche Valdepenas, terzino proveniente dal Real Madrid, il cui arrivo è previsto nei primi giorni di agosto.

Victor Valdepenas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti