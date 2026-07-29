Fiorentina-Real Madrid di sabato prossimo a Klagenfurt in Austria non sarà solo una semplice amichevole, ma anche l'occasione per provare a capire, da parte di Paratici, se Franco Mastantuono è destinato a rimanere un sogno estivo di mercato o una trattativa vera, percorribile, pur per una Fiorentina senza coppe e reduce da una delle sue peggiori annate recenti. Come scrive La Repubblica, il ds viola incontrerà i dirigenti del Real per provare a capire la fattibilità di un'operazione che, pronti via, resta in salita. In primis perché, qualora i blancos decidessero di far partire il talento argentino, la lista di pretendenti sarebbe numerosa e di altissimo livello, e un po' per le cifre, soprattutto per quel che concerne l'ingaggio.

Il piano

Ma per Paratici esiste une intorno a una percentuale di riuscita oggi bassa il direttore sportivo viola è pronto a costruire la sua strategia. Un lavoro fatto di diplomazia, di conoscenze - con il Real Madrid i rapporti sono ottimi e cordiali dai tempi della Juventus - ma anche di un. Pur non avendo competizioni europee, la Fiorentina, nella testa di Paratici, può offrire all'argentino, necessaria per un calciatore giovane, e soprattutto può optare per una, in cui il Real controlla sempre il giocatore e se ne assicura la possibilità di riacquisto tra dodici mesi, evitando beffe o minusvalenze. Insomma, così come Nico Paz al Como ha trovato la sua dimensione perfetta, Mastantuono a Firenze, per il ds viola, può affermarsi ancora di più, crescendo e aiutando a crescere la Fiorentina.