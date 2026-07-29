E se partisse Kean? La Nazione scrive di qualche contatto col Como che continua sottotraccia, al netto di interessamenti superficiali come quelli di Lipsia e Fenerbahce emersi negli ultimi giorni. Chiaramente la Fiorentina in quel caso dovrebbe correre ai ripari sul mercato.

Spunta Zirkzee

Com'è andato Zirkzee allo United

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(che per noi di VN rimane il nome più concreto) sarebbe un'ipotesi costosa, da 30 milioni nel pacchetto complessivo,un po' meno. Circola la tentazione: l'olandese, si legge, sarebbe più adatto al gioco di Grosso ed è un'idea per lo stesso Como. Tutti profili per i quali servirà ancora qualche giorno di attesa.In due anni, Zirkzee ha messo assieme 56 presenze in Premier League (5 reti, 3 assist) più 4 e 4 nelle coppe nazionali, FA e Carabao Cup, un gol segnato in ciascuna. Il 2025/26 del venticinquenne olandese conta appena 2 gol e 1 assist in 24 presenze da subentrato in campionato, più un paio di gettoni nelle coppe. In Europa League, nel 2024/25, 11 presenze, 2 reti e 1 assist.