Zirkzee fa capolino tra i nomi per l'eventuale dopo Kean assieme a Pellegrino: il punto de La Nazione in edicola oggi
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E se partisse Kean? La Nazione scrive di qualche contatto col Como che continua sottotraccia, al netto di interessamenti superficiali come quelli di Lipsia e Fenerbahce emersi negli ultimi giorni. Chiaramente la Fiorentina in quel caso dovrebbe correre ai ripari sul mercato.
Spunta ZirkzeePellegrino (che per noi di VN rimane il nome più concreto) sarebbe un'ipotesi costosa, da 30 milioni nel pacchetto complessivo, Gimenez un po' meno. Circola la tentazione Zirkzee: l'olandese, si legge, sarebbe più adatto al gioco di Grosso ed è un'idea per lo stesso Como. Tutti profili per i quali servirà ancora qualche giorno di attesa.
Com'è andato Zirkzee allo UnitedIn due anni, Zirkzee ha messo assieme 56 presenze in Premier League (5 reti, 3 assist) più 4 e 4 nelle coppe nazionali, FA e Carabao Cup, un gol segnato in ciascuna. Il 2025/26 del venticinquenne olandese conta appena 2 gol e 1 assist in 24 presenze da subentrato in campionato, più un paio di gettoni nelle coppe. In Europa League, nel 2024/25, 11 presenze, 2 reti e 1 assist.
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