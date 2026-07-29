Luca Koleosho, obiettivo della Fiorentina di Fabio Grosso per le corsie offensive, ha appena firmato con il Paris FC fino al 2031. Ecco di seguito il post pubblicato su Instagram dai parigini e il comunicato dei francesi: "Il Paris FC è lieto di annunciare l'ingaggio di Luca Koleosho. Dopo un prestito iniziale di sei mesi all'inizio del 2025, il ventunenne nazionale italiano ha firmato un contratto con il club parigino fino al 2031, proveniente dal Burnley. Nato a Norwalk (USA), cresciuto nelle giovanili dell'RCD Espanyol (Spagna) e giocatore del Burnley (Inghilterra) dal 2023, Luca Koleosho torna al Paris FC dopo una prima esperienza di successo di sei mesi con il club all'inizio dell'anno. Attaccante dinamico, veloce e potente, incredibilmente altruista in campo, il nazionale italiano ha entusiasmato tifosi e compagni di squadra con le sue prestazioni di alto livello. Autore di numerosi gol e assist, ha avuto un impatto significativo sull'ottima seconda parte di stagione della squadra parigina. Diventato un nazionale italiano durante la sua esperienza a Parigi, il ventunenne è stato ambito da molti club quest'estate, grazie alla sua giovane età, al suo talento e al suo grande potenziale di miglioramento. Convinto dalla sua prima esperienza nel club e dall'ambizioso progetto del Paris FC, Luca ha scelto di impegnarsi a lungo termine. Un acquisto di qualità per la squadra di Liam Rosenior. Bentornato a casa, Luca!".

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