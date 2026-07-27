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Watford-Fiorentina, mercoledì ore 20:30: dove vederla in tv e streaming

Watford-Fiorentina, mercoledì ore 20:30: dove vederla in tv e streaming - immagine 1
Watford e Fiorentina si affronteranno al Vicarage Road alle ore 20:30
Redazione VN

Prosegue il percorso della Fiorentina in Inghilterra. Dopo la sconfitta contro il QPR la squadra di Grosso affronterà il Watford al Vicarage Road alle ore 20:30. La Fiorentina ritroverà da avversario Edoardo Bove, in viola sotto la guida di Palladino, e il tecnico toscano Alessandro Dionisi. Dove vedere il match in tv e streaming:

Dove vedere Watford-Fiorentina

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Mercoledì 29 luglio, ore 20:30Vicarage Road, Watford
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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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