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Graziani: “Non mi fido delle amichevoli estive. Giovani? In Italia non c’è pazienza”

Qpr-Fiorentina
Le parole di Ciccio Graziani sul calcio italiano
Redazione VN

Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, si è espresso in merito al campionato italiano. Le sue parole:

Sono troppi anni che non siamo più una Nazionale o un campionato appetibile. Il nostro campionato per l'esagerata tattica - e per certi versi va anche bene - non produciamo spettacolo. In Italia si gioca prima per non prendere gol e poi per farlo. Il nostro è il campionato più difficile, non quello più bello. Da noi il risultato è determinante: se un allenatore perde due partite è già in discussione. Il calcio italiano non ha pazienza e la volontà di supportare i calciatori giovani. Quando investi sui giovani qualche difficoltà la possono avere. Devi anche investire sui talenti italiani.

Amichevoli estive

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Non mi fido dei risultati delle amichevoli. In questo periodo sono 10 giorni che le squadre si allenano: ci sono carichi di lavoro. Aspettiamo ad esprimere giudizi.

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