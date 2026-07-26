Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, si è espresso in merito al campionato italiano. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani: “Non mi fido delle amichevoli estive. Giovani? In Italia non c’è pazienza”
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Graziani: “Non mi fido delle amichevoli estive. Giovani? In Italia non c’è pazienza”
Le parole di Ciccio Graziani sul calcio italiano
Sono troppi anni che non siamo più una Nazionale o un campionato appetibile. Il nostro campionato per l'esagerata tattica - e per certi versi va anche bene - non produciamo spettacolo. In Italia si gioca prima per non prendere gol e poi per farlo. Il nostro è il campionato più difficile, non quello più bello. Da noi il risultato è determinante: se un allenatore perde due partite è già in discussione. Il calcio italiano non ha pazienza e la volontà di supportare i calciatori giovani. Quando investi sui giovani qualche difficoltà la possono avere. Devi anche investire sui talenti italiani.
Amichevoli estive—
Non mi fido dei risultati delle amichevoli. In questo periodo sono 10 giorni che le squadre si allenano: ci sono carichi di lavoro. Aspettiamo ad esprimere giudizi.
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