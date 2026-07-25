Gianfranco Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato l'amichevole della Fiorentina contro il QPR:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Fagioli e Oulai non giocano insieme. Quando arriveranno gli esterni”
news viola
Monti: “Fagioli e Oulai non giocano insieme. Quando arriveranno gli esterni”
Le parole di Gianfranco Monti sull'amichevole della Fiorentina contro il QPR
È una partita ingiudicabile, sono in ritiro da poco. Le gambe sono quelle che sono. Qualcosa si è visto, ma ci vuole un po' di tempo. Non mi sono dispiaciuti Dragusin e Croci, anche Brescianini non ha giocato male. Mancano gli esterni. Jimenez ha giocato da esterno alto, direi non male. L'unica nota: Fagioli e Oulai forse non giocano insieme, ma non mi sorprendono. Poi se giocano insieme e danno qualità ben venga. Non sarei scandalizzato se Fagioli partisse
Gli esterni—
Ho molta fiducia, non penso che gli esterni arriveranno tra un mese. Ne servono quattro, almeno che due non te li crei dalla rosa che hai. Ci vuole ancora pazienza, ma credo che altri giocatori arrivino entro una settimana. Joao Mario? L'ho visto giocare solo alla Juve. Non mi sembra male.
Grosso—
Grosso si sta muovendo bene. Non è facile amalgamare una squadra. Grosso si fa sentire, ha carattere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA