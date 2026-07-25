L'offerta della Fiorentina per Joao Mario è stata presentata: si tratta di un prestito con diritto di riscatto intorno agli otto/nove milioni di euro, con la cifra esatta che secondo noi di VNdovrebbe essere 1 di prestito oneroso più otto di diritto di riscatto.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Di Marzio: “Joao Mario, offerta presentata alla Juve. Ecco quando si chiude”
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Di Marzio: “Joao Mario, offerta presentata alla Juve. Ecco quando si chiude”
Accelerata della Fiorentina per Joao Mario: gli ultimi aggiornamenti arrivano mentre i viola sono in campo contro il QPR
Le tempistiche per Joao Mario—
Gianluca Di Marzio, a pochi istanti dal calcio d'inizio del match amichevole in casa del QPR, posta su X quanto segue: "Fiorentina, presentata l'offerta alla Juventus per Joao Mario: la chiusura può arrivare in settimana". Il portoghese classe 2000, prestato dalla Juventus al Bologna nella seconda parte della scorsa stagione, cercherebbe quindi posto in viola contendendo ad Alex Jimenez anche la possibilità di venir confermato dato che entrambi sarebbero in viola con la stessa formula.
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