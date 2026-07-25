Fabio Paratici continua a lavorare per regalare a Grosso il primo rinforzo offensivo. Secondo quanto raccolto da ViolaNews, la Fiorentina ha avviato i primi contatti con il Real Madrid per capire la fattibilità dell'operazione Franco Mastantuono, talento argentino classe 2007 arrivato in Spagna in questa sessione di mercato.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato VN – Mastantuono-Fiorentina, contatti per il prestito: la situazione
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VN – Mastantuono-Fiorentina, contatti per il prestito: la situazione
La Fiorentina prova il colpo Mastantuono: primi contatti con il Real Madrid per il prestito del talento argentino. Paratici lavora sfruttando gli ottimi rapporti con i Blancos
L'idea del club viola è quella di ottenere il giocatore in prestito secco, formula gradita anche al Real Madrid, che non vuole privarsi del suo gioiello a titolo definitivo. A favorire i dialoghi ci sono gli ottimi rapporti tra Paratici e il club spagnolo, nati ai tempi delle trattative tra Juventus e Real Madrid per Alvaro Morata
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