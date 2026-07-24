VN – Offerta della Fiorentina per Joao Mario: cifre e formula

La Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez e nelle ultime ore il club viola sta accelerando per Joao Mario. La Juventus apre alla cessione del portoghese, arrivato un anno fa dal Porto e reduce da una seconda parte di stagione a Bologna. I buoni rapporti tra viola e bianconeri possono facilitare la chiusura dell'affare per il portoghese classe 2000.