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VN – Offerta della Fiorentina per Joao Mario: cifre e formula

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La Juventus apre alla cessione del portoghese
Nicolò Schira

La Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez e nelle ultime ore il club viola sta accelerando per Joao Mario. La Juventus apre alla cessione del portoghese, arrivato un anno fa dal Porto e reduce da una seconda parte di stagione a Bologna. I buoni rapporti tra viola e bianconeri possono facilitare la chiusura dell'affare per il portoghese classe 2000.

I dettagli dell'offerta

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La Fiorentina si è mossa mettendo sul piatto 1 milione di euro per il prestito oneroso e 8 per il diritto di riscatto a fine stagione.

 

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