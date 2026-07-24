Il Chelsea supera tutti per Alajbegovic: ora palla al giocatore

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Chelsea fa sul serio per il giocatore ed è in trattativa diretta con le Aspirine. I Blues hanno formulato una prima offerta ufficiale — attualmente inferiore ai 34 milioni di sterline di cui si era vociferato — provando così il sorpasso sui club italiani, che restano comunque fortemente interessati e in corsa.