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Il Chelsea supera tutti per Alajbegovic: ora palla al giocatore

Alajbegovic
Prima offerta al Bayer Leverkusen
Redazione VN

Si accende la corsa per Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Chelsea fa sul serio per il giocatore ed è in trattativa diretta con le Aspirine. I Blues hanno formulato una prima offerta ufficiale — attualmente inferiore ai 34 milioni di sterline di cui si era vociferato — provando così il sorpasso sui club italiani, che restano comunque fortemente interessati e in corsa.

La palla passa ora ad Alajbegovic stesso, che non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro e dovrà scegliere se accettare il progetto del Chelsea o dare priorità all'approdo in Serie A.

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