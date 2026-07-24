In Argentina sicuri: Fiorentina in pole per Mastantuono, ma quanta concorrenza!

Dopo che José Mourinho ha comunicato che non punterà su Franco Mastantuono per la prossima stagione, il Real Madrid ha deciso di cercargli una sistemazione in prestito. Il club spagnolo, che ha investito circa 60 milioni di euro per acquistarlo, crede ancora nel suo potenziale e punta a valorizzarlo con maggiore continuità di gioco, seguendo un percorso simile a quello di Nico Paz. Secondo quanto scrivono i colleghi di TyC Sports, la Fiorentina sembra essere al momento la candidata principale, perché accetterebbe un prestito secco senza diritto di riscatto e garantirebbe spazio al giocatore.

Sul giovane argentino ci sono anche altri club interessati, tra cui River Plate, Villarreal e Fulham. La sua prima stagione al Real Madrid è stata altalenante: dopo un buon avvio e gli elogi ricevuti, il rendimento è calato insieme a quello della squadra, attirando diverse critiche e culminando con l'esclusione dalla convocazione dell'Argentina per il Mondiale. Ha chiuso la stagione con 35 presenze, di cui 17 da titolare, 3 gol, nessun assist e un'espulsione in Liga.