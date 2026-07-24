In casa Fiorentina la priorità strategica per completare lo scacchiere tattico del 4-3-3 di mister Fabio Grosso rimane la sistemazione delle corsie esterne. Se al centro dell'attacco le manovre restano legate al destino delle uscite, sulle fasce la dirigenza viola sta lavorando su profili di assoluto livello, pur sapendo che si tratterà di operazioni complesse e con tempi di gestione più lunghi.
Corriere Fiorentino
Fiorentina, da Soulé ad Alajbegovic: il piano di Paratici per gli esterni
Le manovre sulle ali: Soulé e la concorrenza su Alajbegovic—
Per quanto riguarda il reparto d'attacco, secondo il Corriere Fiorentino, il direttore Fabio Paratici mantiene accesi i riflettori su bersagli d'élite. Tra questi figura Matias Soulé, per il quale la Roma continua però a sparare alto, con una valutazione vicina ai40 milioni di euro.
Parallelamente, si segue con forte interesse il talento bosniaco del Bayer Leverkusen, Alajbegovic. Sul giovane prodigio si è registrato l'inserimento del Chelsea, ma a favore del club viola potrebbero giocare i procuratori del ragazzo, convinti che una tappa nella Serie A italiana rappresenti lo step ideale per il suo percorso di crescita.
Difesa in fermento: si attendono Joao Mario e Valdepenas—
In difesa si lavora sul restyling dei terzini. Proseguono le trattative per Joao Mario e per il giovane Valdepenas, per il quale si attende il definitivo via libera da parte di José Mourinho.
Nel frattempo, a prendere la parola è stato il nuovo innesto Alex Jimenez, arrivato da Real Madrid e Milan, che ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'avventura in viola:
"Appena la Fiorentina mi ha chiamato ho detto subito di sì. Le prospettive che vedo in questa società mi piacciono moltissimo. Il mio ruolo? Preferisco giocare da terzino, anche se non ho ed eventualmente non avrei alcun problema a fare l'esterno alto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA