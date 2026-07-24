Fiorentina, da Soulé ad Alajbegovic: il piano di Paratici per gli esterni

Paratici al lavoro sulle corsie esterne tra Soulé e Alajbegovic. Si presentano le opzioni in difesa con la firma e le parole di Alex Jimenez

In casa Fiorentina la priorità strategica per completare lo scacchiere tattico del 4-3-3 di mister Fabio Grosso rimane la sistemazione delle corsie esterne. Se al centro dell'attacco le manovre restano legate al destino delle uscite, sulle fasce la dirigenza viola sta lavorando su profili di assoluto livello, pur sapendo che si tratterà di operazioni complesse e con tempi di gestione più lunghi.

Nel frattempo, a prendere la parola è stato il nuovo innesto Alex Jimenez , arrivato da Real Madrid e Milan, che ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'avventura in viola:

"Appena la Fiorentina mi ha chiamato ho detto subito di sì. Le prospettive che vedo in questa società mi piacciono moltissimo. Il mio ruolo? Preferisco giocare da terzino, anche se non ho ed eventualmente non avrei alcun problema a fare l'esterno alto".