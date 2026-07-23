Le parole del nuovo terzino viola, Alex Jimenez, arrivato dal Bournemouth, direttamente dal Media Center del Viola Park

Alessio Vannini 23 luglio 2026 (modifica il 23 luglio 2026 | 13:56)

Prosegue la serie delle presentazioni ufficiali in casa Fiorentina. Dopo gli appuntamenti con Arthur Atta, Radu Dragusin e Viery, alle ore 12:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park ha parlato il terzino spagnolo Alex Jimenez:

"La trattativa è andata velocissima. Quando ho sentito che mi voleva la Fiorentina ho detto subito sì. Mi è piaciuto quello che mi hanno detto, le prospettive della società. Sono molto felice di essere qui"

Il passato in Italia — "Al Milan è stata una tappa importante della mia carriera: è partito tutto in rossonero, ma adesso penso unicamente a lavorare e a dare il massimo per la Fiorentina."

La non convocazione con la Spagna — "Sono felice per la Spagna, è il mio Paese, dove sono cresciuto. È stato bellissimo veder vincere il Mondiale alla mia nazionale."

Le sue tante esperienze in giro per l'Europa — "Sono ancora giovane e so di dover crescere. Non c'è nulla di male nel cambiare squadra e mettersi alla prova in contesti nuovi. Se lavorerò bene, le cose andranno per il verso giusto."

Obiettivo in viola e di squadra — "È ancora presto per fissare degli obiettivi, ora voglio solo lavorare e migliorare insieme a tutto il gruppo. Darò il massimo per me stesso e per i compagni."

Il suo ruolo preferito — "Sono a completa disposizione del mister. Nasco e ho sempre giocato come terzino destro, è sicuramente il mio ruolo preferito."

Cosa ti chiede Grosso? — "Sono qui solo da una settimana, non ho ancora avuto modo di parlare moltissimo con Grosso. Nei prossimi giorni capirò meglio cosa chiede al mio ruolo e cercherò di fare esattamente ciò che vuole per il bene della squadra."

Trovi analogie tra Iraola e Grosso? — "Iraola è stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, però è il passato. Ora sono concentrato solo su Grosso e su quello che mi chiederà in campo."

Cosa cambia nel tuo ruolo nei diversi paesi in cui ha giocato? — "Penso che ci siano diversi modi di giocare. L'anno scorso sono stato in Premier League, un campionato più fisico rispetto a quello italiano. L'aver collezionato tante presenze nella passata stagione mi servirà molto per farmi trovare subito pronto per questa Serie A."

Cosa pensi dell'Under 23 — "Ci sono tanti giovani di talento che stanno facendo bene e ci stanno dando una mano, compresi i ragazzi della Primavera: si vede che hanno fame e tanta voglia di aiutare la squadra. Quanto all'Under 23, a me ha aiutato tantissimo, perché è lì che ho mosso i miei primi passi nel calcio professionistico."