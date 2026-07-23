Prosegue la serie delle presentazioni ufficiali in casa Fiorentina. Dopo gli appuntamenti con Arthur Atta, Radu Dragusin e Viery, alle ore 12:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park ha parlato il terzino spagnolo Alex Jimenez:
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Jimenez: “Trattativa velocissima, ecco cosa mi ha convinto. Iraola è il passato”
"La trattativa è andata velocissima. Quando ho sentito che mi voleva la Fiorentina ho detto subito sì. Mi è piaciuto quello che mi hanno detto, le prospettive della società. Sono molto felice di essere qui"
Il passato in Italia—
"Al Milan è stata una tappa importante della mia carriera: è partito tutto in rossonero, ma adesso penso unicamente a lavorare e a dare il massimo per la Fiorentina."
La non convocazione con la Spagna—
"Sono felice per la Spagna, è il mio Paese, dove sono cresciuto. È stato bellissimo veder vincere il Mondiale alla mia nazionale."
Le sue tante esperienze in giro per l'Europa—
"Sono ancora giovane e so di dover crescere. Non c'è nulla di male nel cambiare squadra e mettersi alla prova in contesti nuovi. Se lavorerò bene, le cose andranno per il verso giusto."
Obiettivo in viola e di squadra—
"È ancora presto per fissare degli obiettivi, ora voglio solo lavorare e migliorare insieme a tutto il gruppo. Darò il massimo per me stesso e per i compagni."
Il suo ruolo preferito—
"Sono a completa disposizione del mister. Nasco e ho sempre giocato come terzino destro, è sicuramente il mio ruolo preferito."
Cosa ti chiede Grosso?—
"Sono qui solo da una settimana, non ho ancora avuto modo di parlare moltissimo con Grosso. Nei prossimi giorni capirò meglio cosa chiede al mio ruolo e cercherò di fare esattamente ciò che vuole per il bene della squadra."
Trovi analogie tra Iraola e Grosso?—
"Iraola è stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, però è il passato. Ora sono concentrato solo su Grosso e su quello che mi chiederà in campo."
Cosa cambia nel tuo ruolo nei diversi paesi in cui ha giocato?—
"Penso che ci siano diversi modi di giocare. L'anno scorso sono stato in Premier League, un campionato più fisico rispetto a quello italiano. L'aver collezionato tante presenze nella passata stagione mi servirà molto per farmi trovare subito pronto per questa Serie A."
Cosa pensi dell'Under 23—
"Ci sono tanti giovani di talento che stanno facendo bene e ci stanno dando una mano, compresi i ragazzi della Primavera: si vede che hanno fame e tanta voglia di aiutare la squadra. Quanto all'Under 23, a me ha aiutato tantissimo, perché è lì che ho mosso i miei primi passi nel calcio professionistico."
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