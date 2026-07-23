Abbonamenti Fiorentina, è febbre viola: superata quota 11.000 tessere

La Fiorentina annuncia il raggiungimento degli 11.000 abbonamenti. Prosegue la prelazione fino al 28 luglio, dal 30 la vendita libera

Redazione VN 23 luglio 2026 (modifica il 23 luglio 2026 | 12:16)

Il popolo viola risponde presente e l'entusiasmo al Viola Park (e non solo) continua a crescere a ritmi serrati. Attraverso i propri canali social, la Fiorentina ha comunicato ufficialmente il raggiungimento di un traguardo significativo: superata quota 11.000 abbonamenti sottoscritti.

Un dato estremamente confortante che testimonia la voglia di tifare e di stare vicini alla squadra in vista della nuova stagione, spinta a pieni polmoni da un entusiasmo ritrovato.

Il confronto: +2.000 tessere in meno di una settimana — La crescita è costante e prepotente. Solamente il 17 luglio scorso raccontavamo di una quota che si attestava intorno alle 9.000 tessere, frutto di un'ottima partenza spinta dal mercato condotto da Fabio Paratici e dalla società. In meno di una settimana sono stati staccati altri 2.000 abbonamenti, dimostrando come il lavoro del club per ridare fiducia all'ambiente stia portando i frutti sperati.

Fasi e date: prelazione e vendita libera — Ricordiamo che la finestra attuale, iniziata il 20 luglio, rimarrà attiva fino al 28 luglio: questa fase è dedicata interamente alla prelazione con posto bloccato riservata agli abbonati della stagione 2025/2026.

A seguire, se ci saranno ancora posti a disposizione considerati i noti limiti di capienza legati ai lavori del Franchi, partirà la vendita libera da giovedì 30 luglio, che proseguirà fino ad esaurimento delle tessere disponibili. La sensazione, però, è che la corsa al biglietto non sia affatto finita qui.