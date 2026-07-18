Repubblica sulla campagna abbonamenti: “Ecco l’obiettivo della Fiorentina”

Quasi tutti gli abbonati dello scorso anno hanno deciso di riabbonarsi in meno di una settimana. Complice l’entusiasmo per i primi acquisti e per un nuovo corso guidato da Fabio Grosso che intriga, la prima settimana di campagna abbonamenti ha fatto registrare quasi novemila tessere staccate. Praticamente, dei tredicimila abbonati dello scorso anno, in cinque giorni ben novemila hanno deciso di confermare il proprio posto o di sceglierne un altro tra quelli disponibili. Un dato impressionante rispetto agli anni passati e che adesso dovrà essere confermato nei prossimi giorni. I vecchi abbonati avranno a disposizione il week end per sfruttare la prelazione poi da lunedì partirà la vendita libera. L’obiettivo è superare i tredicimila abbonati dello scorso anno e di raggiungere quota quindicimila-sedicimila ritenuta termine ultimo dalla Fiorentina per chiudere gli abbonamenti. Pur potendo contare su più di ventimila posti disponibili ogni partita, infatti la società lascerà ogni match dei posti liberi per la biglietteria, anche considerando le restrizioni che scatteranno nei prossimi mesi in maratona, con alcuni posti, circa mille, inutilizzabili per via dei lavori di restyling del Franchi. Lo scrive Repubblica Firenze.